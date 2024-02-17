ضبط 19199 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط "19199" مخالفا خلال الأسبوع الماضي، منهم "11742" مخالفا لنظام الإقامة، و "4103" مخالفين لنظام أمن الحدود، و "3354" مخالفا لنظام العمل.

حيث تم ضبط "11" متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة "57532" وافدا مخالفا، منهم "52411" رجلا، و "5121" امرأة.

فيما تمت إحالة "50525" مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة "1592" مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل "9813" مخالفا.