مجموعة السبع قلقة من خطر التهجير القسري للفلسطينيين في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 فبراير 2024, 5:16 مساءً

أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع اليوم السبت عن قلقهم إزاء خطر التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، والعواقب المحتملة لشن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح. وأفادت إيطاليا، التي تتولى حاليًا رئاسة مجموعة السبع، في بيان بأن وزراء الخارجية دعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة، ولاسيما معاناة 1.5 مليون مدني، لجؤوا إلى رفح، وفقًا لـ"رويترز". وكان وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة قد اجتمعوا في ميونيخ في وقت سابق من اليوم.

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