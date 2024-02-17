انت الان تتابع "حماس" تُهدِّد بتعليق مشاركتها في المفاوضات إذا لم تدخل مساعدات لشمال غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 فبراير 2024, 5:19 مساءً

هددت حركة "حماس" اليوم السبت بتعليق مشاركتها في مفاوضات وقف إطلاق النار ما لم يتم إدخال مساعدات عاجلة إلى شمال قطاع غزة؛ إذ حذرت وكالات الإغاثة من مجاعة تلوح في الأفق. وذكر مصدر قيادي في "حماس" أنها تنوي تعليق المفاوضات إلى أن يتم إدخال المساعدات لشمال غزة، وفقًا لـ"فرانس برس". وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أنه لا يمكن إجراء مفاوضات والجوع ينهش الشعب الفلسطيني. وعُقدت محادثات في القاهرة هذا الأسبوع؛ للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف القتال في الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أربعة أشهر مع حماس في غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر "حماس" تُهدِّد بتعليق مشاركتها في المفاوضات إذا لم تدخل مساعدات لشمال غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.