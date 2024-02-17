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مصادر في أرامكو لـ"اليوم": دوامنا مستمر كما هو.. والتغير خيار للمرونة

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اليوم _ الظهران 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نفت مصادر في شركة أرامكو ، ما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل التواصل الاجتماعية بخصوص تغيير فترة العمل الرسمية في الشركة.
وأكدت مصادر بـ"أرامكو" في تصريحات خاصة لـ"اليوم"، أن فترة العمل الرسمية في الشركة ستستمر بدءا من الساعة السابعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

مرونة في المواعيد

أشارت المصادر إلى أنها استحدثت خيارًا جديدًا في بعض مناطق أعمالها يتيح لبعض الموظفين إمكانية البدء عند الساعة الـ 8صباحا وحتى الـ5 عصرًا وفق التنظيمات الإدارية اللازمة التي تحقق مزيدًا من المرونة مع المحافظة على استمرارية الأعمال بالشكل المطلوب.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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