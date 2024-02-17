شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر في أرامكو لـ"اليوم": دوامنا مستمر كما هو.. والتغير خيار للمرونة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفت مصادر في شركة أرامكو السعودية، ما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل التواصل الاجتماعية بخصوص تغيير فترة العمل الرسمية في الشركة.
وأكدت مصادر بـ"أرامكو" في تصريحات خاصة لـ"اليوم"، أن فترة العمل الرسمية في الشركة ستستمر بدءا من الساعة السابعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.
وأكدت مصادر بـ"أرامكو" في تصريحات خاصة لـ"اليوم"، أن فترة العمل الرسمية في الشركة ستستمر بدءا من الساعة السابعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.