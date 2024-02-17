شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترأس اجتماع الأطراف في اتفاقية "الصحة العالمية" لمكافحة التبغ والان نبدء بالتفاصيل

مكافحة التبغ

الدمام - شريف احمد - اختتمت أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، وكذلك اجتماع الأطراف في بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المنعقدة في جمهورية بنما، بإعلان تولي المملكة رئاسة الدورة القادمة من اجتماع الأطراف والتي ستعقد في العام القادم 2025.وشهدت اجتماعات الدول المشاركة في المؤتمر حضور 183 طرفاً في الاتفاقية، حيث تمت مناقشة اتخاذ القرارات من أجل مواصلة حماية المجتمعات في شتى أنحاء العالم من العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المدمرة لاستهلاك التبغ والتعرّض لدخان التبغ، وكذلك القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، واستعراض التقدم المُحرز في تنفيذ الاتفاقية وسبل تشجيع وزيادة التعاون مع الوكالات الحكومية والهيئات الإقليمية والدولية للتنفيذ الفعّال للبروتوكول.وترأس أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمملكة الدكتور منصور القحطاني, اللجنة الثانية خلال المؤتمر والتي ناقشت التزام الدول الأطراف ببنود الاتفاقية وتقديم تقرير التقدم في تنفيذ الاتفاقية والالتزام بها.وخلال الجلسة الختامية لاجتماع الأطراف الثالث تم اختيار الدكتور منصور القحطاني، رئيساً لاجتماع الأطراف القادم (الرابع) في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، كما تم انتخابه من قبل أعضاء دول إقليم شرق المتوسط لعضوية المكتب لاجتماع الأطراف ممثلاً عن دول الإقليم بمنظمة الصحة العالمية.ويأتي الانتخاب من أعضاء المؤتمر ليؤكد الدور الريادي للمملكة في مجال مكافحة التبغ كونها من أوائل الدول المنضمة للاتفاقية والمصادقة على البروتوكول، حيث مثّل وفد المملكة في الاجتماع كلاً من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة والهيئة العامة للغذاء والدواء.