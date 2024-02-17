شتاء 2024 الأدفأ في السنوات العشرين الماضية

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وقال متحدث مركز الأرصاد حسين القحطاني «لم نتجاوز مرحلة الصفر حتى الآن في جميع مناطق المملكة، وهذا الشتاء بعامة أدفأ من السنوات السابقة، موضحا سبب دفء شتاء هذا العام بأن هناك تباينا في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء بين الانخفاض والارتفاع على نحو سريع، ويرجع ذلك لتغير اتجاهات الرياح، وترتفع درجات الحرارة بدعم من اتجاهات الرياح الجنوبية الرطبة، بينما تعاود الانخفاض نتيجة الرياح الشمالية الباردة التي تعطي إحساسا ببرودة أكبر».
ويروي كبار السن من أهالي منطقة الحدود الشمالية أن مربعانية شتاء هذا العام أكثر دفئا من السنوات العشرين الماضية، ومختلفة كليا عن تلك السنوات فقد كانت البرودة شديدة جدا وهناك ظواهر مناخية لم تشاهد هذا العام كتكون الصقيع وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، وكانت تتكرر في السنوات الماضية في دلالة على شدة البرودة.
مدن ومحافظات الشمالية:
- تسجل سنويا أرقاما قياسية تصل إلى ما دون الصفر.
- تسقط الثلوج وتتجمد المياه.
- طريف من 2013 إلى 2022 أبرد مدينة سعودية.
- سجلت طريف 7 درجات تحت الصفر.
- النتائج وفقا للسجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد.
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