مهرجان الكليجا يرسم الابتسامة على وجوه الزوار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مهرجان الكليجا ببريدة المقامة فعالياته بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة مساء أمس الأول، حضورا لافتا من الزوار، من خلال ما يقدمه من برامج وأنشطة منوعة تعنى بالأسر المنتجة وفعاليات مصاحبة استهوت شرائح المجتمع المتعددة. ويقدم المهرجان فعاليات وبرامج شيقة ومفيدة للزوار، كان سببا في زرع الابتسامة على محيا الزوار.

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