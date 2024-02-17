سوء التغذية والهيام أبرز أمراض المطايا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد مرض الهيام أكثر الأمراض التي يخشاها ملاك الهجن خلال المشاركة في بطولات وسباقات الهجن، إضافة إلى سوء التغذية، كونها تجبر المطايا التي تصاب به للانسحاب من هذه البطولات، وفقا لطبيب مختص في طب وجراحة الحيوان. ويتسبب الهيام بارتفاع درجة الحرارة للمطية فيما تعد الدموع الغزيرة من أبرز أعراضه، إضافة إلى التسبب في جفاف شامل لبطن المطية. وقال أخصائي طب وجراحة الحيوان الدكتور أيمن بليد «هناك مرضان يصيبان المطية بطريقة مفاجئة هما: سوء التغذية، والهيام، ويعتبر الأول منتشرا وهو يسبب مشاكل متعددة أهمها أمراض في الكبد والكلى بينما يعتبر الهيام الأخف وأبرز ملامحه الدموع حول العين وتنفخ في الجسد وتورمات مختلفة».

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