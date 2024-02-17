شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وكندا تبحثان فرص الاستثمار في مجال التعليم وجذب الاستثمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، فرص الاستثمار في مجال التعليم وجذب الاستثمارات إلى المملكة، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي القائم بين المملكة وكندا في كافة المجالات العلمية.

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