شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. أمير الرياض يحضر ختام مهرجان خادم الحرمين للهجن في الجنادرية والان نبدء بالتفاصيل



وانطلقت النسخة الأولى من المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن في الثامن من شهر فبراير الجاري على أرض "درة الميادين" في الجنادرية بمدينة الرياض. مهرجان الهجن شارك في المهرجان (2087) مالك هجن بـ (6869) مطية، يمثلون (13) دولة، هي: المملكة العربية

كما تنافس مُلاك الهجن خلال المهرجان على جائزة سيف خادم الحرمين الشريفين للنقاط، والتي تصل جائزتها إلى مبلغ (1.5) مليون ريال للفائز. سباق الهجانة وشهدت النسخة الأولى من المهرجان إقامة سباق الهجانة للرجال وبلغت مسافته (5 كيلو مترات)، وسباق الهجانة للنساء بمسافة (2 كيلو متر).

يذكر أن قطاع الهجن يحظى بدعمٍ كبير وسخي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، وذلك للإسهام في تطوير هذه الدمام - شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ، ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، يحضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، مساء غد الأحد الحفل الختامي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الأولى بالجنادرية.وانطلقت النسخة الأولى من المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن في الثامن من شهر فبراير الجاري على أرض "درة الميادين" في الجنادرية بمدينة الرياض.شارك في المهرجان (2087) مالك هجن بـ (6869) مطية، يمثلون (13) دولة، هي: المملكة العربية السعودية ، البحرين، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، الأردن، إيران، فرنسا، ألمانيا، اليمن، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، يتنافسون على جوائز مالية تجاوز إجمالي قيمتها (70) مليون ريال، مقسمةً على (224) شوطًا، من خلال فئات الـ (حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول).كما تنافس مُلاك الهجن خلال المهرجان على جائزة سيف خادم الحرمين الشريفين للنقاط، والتي تصل جائزتها إلى مبلغ (1.5) مليون ريال للفائز.وشهدت النسخة الأولى من المهرجان إقامة سباق الهجانة للرجال وبلغت مسافته (5 كيلو مترات)، وسباق الهجانة للنساء بمسافة (2 كيلو متر).يذكر أن قطاع الهجن يحظى بدعمٍ كبير وسخي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، وذلك للإسهام في تطوير هذه الرياضة التاريخية، والحفاظ على مكانتها كتراث ثقافي ورياضي مهم للأجيال القادمة، لتكون سباقات الهجن إحدى الرياضات الوطنية التي ستسعى نحو العالمية.