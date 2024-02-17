شكرا لقرائتكم خبر عن "ضيوف خادم الحرمين للعمرة": للمملكة مكانة عظيمة في خدمة المسلمين والان نبدء بالتفاصيل

للمملكة مكانة عظيمة

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خدمة وعطاء وإحسان للمسلمين في كل مكان

تكامل البرنامج من كافة الجوانب

الدمام - شريف احمد - رفع عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة -أيدها الله- ولشعب المملكة على ما وجدوه من حفاوة وتقدير وحسن استقبال منذُ وصولهم إلى المملكة.وقال من الوفد الكيني الدكتور رشيد علي عمر "جئنا بضيافة خادم الحرمين الشريفين وهذه الضيافة لها مكانه في قلوبنا وندعو له في السر والعلن".وأكد أن للمملكة مكانة عظيمة تتمثّل في خدمتها للمسلمين في مختلف المواسم.من جهته، رفع أستاذ كلية الآداب في الجامعة العراقية الدكتور أكرم خليفة شكره لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على دعوته المباركة للمجمع الفقهي بالعراق.وعبر عن شعوره وفرحته عندما سمع بهذه الدعوة الكريمة وطيب الحفاوة والاستقبال التي صاحبته منذ وصوله للمطار، سائلاً المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة وشعبها.من جانبه، عبّر الباحث في الفكر الإسلامي والدراسات المقارنة الدكتور خالد الطرودي من الجمهورية التونسية، عن شكره الجزيل لقيادة المملكة على ما يقدمونه من خدمة وعطاء وإحسان للمسلمين في كل مكان.وذكر أن مثل هذا البرنامج يعتبر من الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.ورفع رئيس الجمعية الخيرية للعطاء في لبنان، الدكتور أحمد المزوّق الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- على الاستضافة.وبين أنها من أجمل الرحلات والإقامات لما تحتويه من كرم وطيب وحفاوة غير مسبوقة، موضحاً أن البرنامج متكامل من كافة الجوانب.كما تقدّم مدير المجمع الفقهي بمحافظة ديالا بالعراق الشيخ إبراهيم عز الدين القيلاني بالشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ضيافته وكرمه المعهود، ولوزارة الشؤون الإسلامية على المتابعة وكل اللجان العاملة فيها ولشعب المملكة المضياف.