السعودية | حساب المواطن يوضح قواعد استقطاع الدعم للمسافرين أكثر من 90 يومًا

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حساب المواطن يوضح قواعد استقطاع الدعم للمسافرين أكثر من 90 يومًا والان مع التفاصيل
الخليج 365-متابعات
كشف حساب المواطن عن تفاصيل الاستقطاع من الدعم المخصص للمستفيد حال تواجده خارج المملكة لمدة تزيد عن 90 يومًا وفقًا لقواعد صرف الدعم.
خصم من الدعم للمسافرين
وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس استفسارًا قال فيه صاحبه: “تم خصم من من حساب المواطن الدفعة السابقة بحجة وجودي خارج المملكة لمدة 90 يومًا وتم الاعتراض بدون طلب أسباب وجودي خارج المملكة هل بالإمكان إرفاق المستندات حتى أقدر أبرر وجودي خارج البلاد؟”.
وردت عليه بالقول: يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من الدعم وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي”.
إيداع حساب المواطن
وأودع برنامج حساب المواطن الأحد 11 فبراير مبلغ 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 192 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1480 ريالًا.
وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.9 مليون مستفيد.
استمرار الدعم الإضافي
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.