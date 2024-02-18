السعودية | حساب المواطن يوضح قواعد استقطاع الدعم للمسافرين أكثر من 90 يومًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - هل تم إلغائه؟.. كل ما تريد معرفته حول أسباب تأخر الدفعة 62 من حساب المواطن

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كشف حساب المواطن عن تفاصيل الاستقطاع من الدعم المخصص للمستفيد حال تواجده خارج المملكة لمدة تزيد عن 90 يومًا وفقًا لقواعد صرف الدعم.

خصم من الدعم للمسافرين

وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس استفسارًا قال فيه صاحبه: “تم خصم من من حساب المواطن الدفعة السابقة بحجة وجودي خارج المملكة لمدة 90 يومًا وتم الاعتراض بدون طلب أسباب وجودي خارج المملكة هل بالإمكان إرفاق المستندات حتى أقدر أبرر وجودي خارج البلاد؟”.

وردت عليه بالقول: يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من الدعم وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي”.