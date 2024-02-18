شكرا لمتابعة خبر عن متنزهون يؤدون الدحة بعد تساقط الثلوج على جبل اللوز بتبوك .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفل متنزهون في جبل اللوز بمنطقة تبوك اليوم بعد تساقط الثلوج بأداء رقصة الدحة الشهيرة.

واستعرض مقطع فيديو رقص عدد من المتنزهين أعلى جبل اللوز في تبوك بعد سقوط الثلوج في المكان، واستمتاعهم بمشاهد جميلة لم تتكرر.

وكان جبل اللوز قد تحول إلى مزار لقضاء أوقات ممتعة بعد تساقط الثلوج عليه، وتحوله إلى جبل أبيض.

وشهدت مرتفعات جبل اللوز أمس، تساقطاً للثلوج، في تكرار للحالة خلال شتاء هذا العام.