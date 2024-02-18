شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 مناطق.. ضبط 4 مقيمين بتهمة ترويج المخدرات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مقيم من الجنسية الباكستانية في محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان لترويجهما (31) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. This is a Twitter Status تقبض على مقيم بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والحشيش المخدرتين. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)
وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية السودانية بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والحشيش المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. This is a Twitter Status تقبض على مقيمين بمنطقة جازان لترويجهما (31) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)
وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان لترويجهما (31) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. This is a Twitter Status تقبض على مقيم بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والحشيش المخدرتين. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)
#مكافحة_المخدرات تقبض على مقيم بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والحشيش المخدرتين. #الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/7laBIfvT51— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) February 17, 2024
وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية السودانية بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والحشيش المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. This is a Twitter Status تقبض على مقيمين بمنطقة جازان لترويجهما (31) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)
#مكافحة_المخدرات تقبض على مقيمين بمنطقة جازان لترويجهما (31) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر. #الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/sL0luD13Nx— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) February 17, 2024
مكافحة المخدراتتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].
وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.