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شكرا لقرائتكم خبر عن المصحف الشريف.. قصة اهتمام أذهلت ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أبدى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال زيارتهم لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، اليوم السبت، إعجابهم بالحجم الكبير الذي توليه قيادة المملكة لطباعة المصحف الشريف والعناية الفائقة بالقرآن الكريم وتوزيعه بلغات العالم.
وتعرّف الضيوف على قصة اهتمام ملوك المملكة السابقين بالقرآن الكريم، إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- والتفاصيل الصغيرة التي جعلت ثمار المجمع تصل للعالم أجمع.
وأثنى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، على الجهود المبذولة من قبل قيادة المملكة العربية السعودية في سبيل حفظ القرآن الكريم من الزيف والتحريف لخدمة الإسلام والمسلمين.
وأعربوا عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على ما تقوم به المملكة لخدمة كتاب الله.
وفي نهاية الزيارة قدّم المجمع لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين هدايا نسخ من القرآن الكريم وترجمة معانيه بكافة اللغات .
يذكر أن زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة تأتي ضمن البرنامج الثقافي الذي أعدته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.
وتعرّف الضيوف على قصة اهتمام ملوك المملكة السابقين بالقرآن الكريم، إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- والتفاصيل الصغيرة التي جعلت ثمار المجمع تصل للعالم أجمع.
طباعة المصحفاستمعوا لشرح وافٍ عن كيفية طباعة المصحف الشريف وترجمته، والمراجعة والتدقيق حتى توزيعه على المسلمين في كافة بقاع الأرض، وشاهدوا المراحل التي تمر بها طباعة المصحف وترجمات معانيه.
وأثنى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، على الجهود المبذولة من قبل قيادة المملكة العربية السعودية في سبيل حفظ القرآن الكريم من الزيف والتحريف لخدمة الإسلام والمسلمين.
وأعربوا عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على ما تقوم به المملكة لخدمة كتاب الله.
وفي نهاية الزيارة قدّم المجمع لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين هدايا نسخ من القرآن الكريم وترجمة معانيه بكافة اللغات .
يذكر أن زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة تأتي ضمن البرنامج الثقافي الذي أعدته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.