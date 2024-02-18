انت الان تتابع المقاومة تهدّد بتعليق المشاركة في المفاوضات إذا لم تدخل المساعدات إلى شمال غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 فبراير 2024, 5:26 صباحاً

هدّدت حركة "حماس" بتعليق مشاركتها في مفاوضات وقف إطلاق النار ما لم يتم إدخال مساعدات عاجلة إلى شمال قطاع غزة، حيث حذّرت وكالات الإغاثة من مجاعة تلوح في الأفق. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قيادي في "حماس"، أن "الحركة تنوي تعليق المفاوضات إلى أن يتم إدخال المساعدات لشمال غزة". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، أنه "لا يمكن إجراء مفاوضات والجوع ينهش الشعب الفلسطيني". وعقدت محادثات في القاهرة هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف القتال في الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أربعة أشهر في غزة، ولا تزال نتيجة المفاوضات غير واضحة، فيما تستعد إسرائيل لاجتياح مدينة رفح- جنوب قطاع غزة.

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