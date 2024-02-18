شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يكشف تفاصيل محادثات المملكة مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

محادثات المملكة مع أمريكا

#ميونخ | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يشارك في جلسة نقاش "نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط: تحدي خفض التصعيد" بمؤتمر ميونخ للأمن 2024 https://t.co/hnTSNkwF4W pic.twitter.com/piR83zg2Pf— وزارة الخارجية(@KSAMOFA) #ميونخ | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يشارك في جلسة نقاش "نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط: تحدي خفض التصعيد" بمؤتمر ميونخ للأمن 2024 https://t.co/hnTSNkwF4W pic.twitter.com/piR83zg2Pf — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 17, 2024

الاستفزازات الإسرائيلية قد تخدم أيديولوجيات الإرهاب

الدمام - شريف احمد - شدّد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الأولوية يجب أن تكون أيضًا لإنهاء الكارثة الإنسانية التي تحدث في القطاع.وطالب سموه في جلسة نقاش بعنوان: "نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط: تحدي خفض التصعيد"، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024م، بالتركيز على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وزيادة وصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة.وأكد أن الطريق نحو الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، هو من خلال إقامة دولة فلسطينية، مطالباً المجتمع الدولي بالتركيز على ذلك.وكشف سموه تفاصيل محادثات المملكة مع أمريكا، مبينا أن محادثات المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ركّزت على العديد من النقاط في القضية الفلسطينية.كما شدّدت على أن الأولوية الملحّة هي معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة إلى إيجاد طريقة لإنهاء القتال هناك، مع إيجاد طريقة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.وأكد سمو وزير الخارجية أن الاستفزازات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤجج حتماً مشاعر الأمتين العربية والإسلامية، خاصةً مع اقتراب عدد القتلى إلى 30 ألف مدني، و17 ألف يتيم.وكذلك استمرار المعاناة الإنسانية الهائلة في قطاع غزة، ومنها نقص الغذاء، ونقص المياه، ونقص الدواء، مبينا أن تلك الاستفزازات الإسرائيلية قد تخدم أيديولوجيات الإرهاب والتطرف في جميع أنحاء العالم.