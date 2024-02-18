مصرع 10 أشخاص في انفجار بمصنع للألعاب النارية في الهند

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 فبراير 2024, 6:27 صباحاً

لَقِيَ عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب تسعة آخرون بجروح خطيرة، جراء انفجار وقع بمصنع للألعاب النارية في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند. وبحسب مصادر محلية، وقع الانفجار في منطقة فيرودوناغار على بُعد حوالى 569 كم، جنوب غرب تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو. وقالت الشرطة الهندية: إن الضحايا كانوا يعملون في المصنع عندما وقع الانفجار في غرفة خلط الكيماويات، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى حكومي.

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