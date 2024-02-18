انت الان تتابع تُسبب تدنيًا للرؤية.. الأرصاد تنبه من حالة عوالق ترابية على نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون عوالق ترابية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح ما بين 3- 5 كلم على مدينة نجران، ومحافظات: (خباش، وثار، وحبونا، وبدر الجنوب، ويدمة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ6 مساءً.

كانت هذه تفاصيل خبر تُسبب تدنيًا للرؤية.. الأرصاد تنبه من حالة عوالق ترابية على نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.