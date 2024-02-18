شكرا لقرائتكم خبر عن الضمان الاجتماعي.. خطوات تقديم شكوى مالية على عدم صرف المعاش والان نبدء بالتفاصيل

شكوى مالية

تسجيل الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

من قائمة البرامج اختر برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي

اختر الدفعات المالية

انقر على خانة تقديم شكوى مالية

قم بتصريف الشكوى من قائمة التصنيفات وتحميل الوثائق اللازمة

بعد الضغط على إرسال الشكوى ستظهر رسالة تأكيد على هاتفك وعليك تأكيد الطلب

حالات إيقاف صرف المعاش

إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.

إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.

إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيلية.

إذا تأخر المستفيد في تحديد بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدة تزيد على (30) يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.

إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

الدمام - شريف احمد - يحقق الضمان الاجتماعي المطور أحد أهداف الحماية الاجتماعية دعمًا للفئات الأشد احتياجًا من مستحقي الزكاة، لتعزيز جودة حياتهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية.كما يوفر مستوى لائقًا من العيش للمستفيدين عن طريق توفير دعم نقدي لهم وفرص تأهيل وتدريب وتمكين المستحقين القادرين على العمل بما يساعدهم في الاعتماد على الذات وتحقيق الاستقلال المالي.وإذا كان الشخص من مستفيدي الضمان الاجتماعي المؤهلين، ولم يتم صرف معاشه في الوقت المحدد، يمكنه رفع شكوى عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية.تقدم الشكوى خلال الفترة النظامية والتي تستمر مدة 30 يومًا بداية من تاريخ 10 من كل شهر ميلادي.ويكون ذلك بالخطوات التالية:ويمكنك بعد ذلك متابعة حالة الشكوى وتفاصيلها من خلال صفحة الشكاوى المالية.أعلن الضمان الاجتماعي المطور، من خلال حسابه الرسمي على منصة إكس، عن الحالات التي تستوجب إيقافصرف المعاش، حسب المادة اللأ 17 من نظام الضمان الاجتماعي، وهي: