"مدني الرياض" يُخمد حريقًا محدودًا في مصعد وواجهة جسر مشاة.. ولا إصابات

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محمد بن مسعود - الدمام - أخمدت فِرَق الدفاع المدني بالرياض اليوم، حريقًا محدودًا في مصعد وواجهة جسر مشاة.

وقالت مديرية الدفاع المدني إنه تمت السيطرة على الحريق ولا إصابات.

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