انت الان تتابع يشمل عقارات متنوعة.. "السعدون" تطرح مزاد لما الإلكتروني بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 فبراير 2024, 8:36 صباحاً

تطرح شركة السعدون العقارية بيع عقارات متنوعة عبر مزاد لما العلني الإلكتروني وسط العاصمة الرياض بمواقع تجارية على طريق المدينة المنوّرة، وطريق الخرج، والغرابي، والصناعية. وأوضحت الشركة أن العقارات تتنوّع ما بين محال وورش وعمائر ومحطة وقود، كما يحتوي المزاد على فلل تطل على شارع بلال بن رباح بحي طويق. وذكرت "السعدون" أن المزاد الالكتروني يبدأ يوم الأحد 3 /3/ 2024 وينتهي يوم الأربعاء 6 /3/ 2024 عبر منصة الدال للمزادات. وأشارت الشركة إلى أن المزاد يُقام تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار محكمة التنفيذ بالرياض. وحرصت "السعدون" أن تكون العقارات المطروحة بالمزاد، بمواقع حيوية تجارية تتسم بالاستدامة والطابع الاستثماري على المدى الطويل. وخصّصت "السعدون" رقمَي اتصال للدعم الفني لتسجيل المشاركين: 0555259495، 920003852. للمشاركة بالمزاد: https://aldalauctions.sa/?tab=coming ولتصفح العقار: http://alsadoun.sa/mazad-lama ولمشاهدة العقار:

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