شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 مروجي مخدرات بمنطقتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مقيمين من الجنسية الهندية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

كما قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص. الإبلاغ عن المخدرات تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.