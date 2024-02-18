السعودية | وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 18 موقعًا حول المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 18 موقعًا حول المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (18) موقعًا حول المملكة, وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مكتب التأهيل الشامل بمحافظة البكيرية لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال في مقر النيابة العامة بمحافظة البدائع، وللنساء في كلية العلوم والآداب بمحافظة البدائع لمدة يوم لكل منهما، وفي مستشفى بريدة المركزي لمدة يومين، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في مكتب إدارة التعليم بمحافظة المذنب لمدة يوم واحد.

كما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة خدماتها اليوم للنساء في محافظة الجموم لمدة أربعة أيام، وللرجال في مركز عشيرة مكتن التابع لمحافظة الطائف، ومركز السديرة، ويوم الثلاثاء للنساء لمدة يومين لكل موقع.

وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز خيبر الجنوب لمدة يومين، ويوم الثلاثاء في مركز سيالة والسليم لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة للرجال يوم الأربعاء في مركز السرح لمدة يومين.

وفي منطقة المدينة المنورة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مجمع السوسية التعليمي بمحافظة مهد الذهب لمدة أسبوع, ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في مدرسة عتبة بن سعود بمحافظة الحناكية، ويوم الخميس في مكتب التعليم بمحافظة العلا لمدة يوم واحد لكل منهما.

كما تقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مدرسة عدي بن حاتم بمركز عذفاء، وللنساء في المتوسطة والثانوية الأولى بمركز عذفاء لمدة ثلاثة أيام لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال يوم الاثنين في مركز لينة بمنطقة الحدود الشمالية لمدة ثلاثة أيام، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للنساء في مستشفى المانع العام بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.