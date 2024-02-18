السعودية | “الحرس الملكي” يعلن توفر وظائف لخريجي الثانوية العامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن فتح باب القبول والتسجيل اليوم ولمدة أسبوع لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها (رجال) برتبة جندي على تخصص (أمن وحماية).

واشترطت الرئاسة على أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وأن لا يتجاوز عمر المتقدم (23) سنة، وأن لا يقل طول المتقدم عن (175سم) مع تناسق الطول مع الوزن.

ودعت رئاسة الحرس الملكي الراغبين بالتسجيل، الدخول على الموقع الإلكتروني https://irec.srg.gov.sa.