500 شتلة بنجران

وتأتي عملية التشجير استمرارا لحملة «لنكن قدوة» ضمن مبادرة «السعودية الخضراء»، التي تسهم بدور محوري في تحقيق أهداف المناخ العالمية، حيث تجمع بين حماية البيئة وانتقال الطاقة وبرامج الاستدامة من أجل تحقيق أهدافها الشاملة في تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة في المملكة، ومكافحة تغير المناخ.
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