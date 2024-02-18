إيصال الكهرباء للحيازات الزراعية عبر نما

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن بدء استقبال طلبات المزارعين الراغبين في إيصال الشبكة الكهربائية إلى حيازاتهم الزراعية، ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل، وذلك عبر بوابة "نما" الإلكترونية.

أهداف ومزايا

يهدف برنامج إزاحة الوقود السائل إلى الربط بالشبكة الكهربائية، والاستغناء عن مصادر الطاقة الحالية لتوليد الكهرباء، في القطاع الزراعي؛ ومن ثم الإسهام في تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، والحد من العوامل التي تؤثر على استدامة القطاع الزراعي في المملكة، تحقيقًا لأهداف رؤية"المملكة 2030" الطموحة.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، نظمت بالتعاون مع وزارة الطاقة، والشركة السعودية للكهرباء، ورشة عمل لأصحاب المزارع شرحت خلالها أهداف ومزايا برنامج إزاحة الوقود السائل في القطاع الزراعي.

مناطق مستهدفة

أوضح رئيس الفريق الزراعي للبرنامج، المهندس محمد العبد اللطيف، أن البرنامج يمر بثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى هي جمع البيانات اللازمة لحساب الأحمال الكهربائية للمزارع المستهدفة من خلال زيارات ميدانية. والمرحلة الثانية معنيّة بتقديم طلب إيصال الخدمة الكهربائية من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج عبر منصة "نما" ضمن موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمرحلة الثالثة هي ربط التجمعات الزراعية بالشبكة الكهربائية من خلال توسعة الشبكة الكهربائية في المناطق المستهدفة.

3 مراحل للبرنامج

01 جمع بيانات الأحمال الكهربائية للمزارع

02 تقديم طلب إيصال الخدمة الكهربائية

03 ربط التجمعات الزراعية بالشبكة الكهربائية