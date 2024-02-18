آخر تحديث من غزة.. 28,985 شهيداً غالبيتهم نساء وأطفال و68,883 مصاباً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 فبراير 2024, 10:47 صباحاً

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 28,985، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,883، منذ السابع من أكتوبر الماضي. واستُشهد اليوم فلسطينيون وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة تؤوي نازحين في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس- جنوبي قطاع غزة. وفي سياق متصل وفق وكالة وفا للأنباء، قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن خروج مجمع ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع عن الخدمة، يعد حكم إعدام على مئات آلاف الفلسطينيين في مدينتي خان يونس ورفح الذي يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة. وأضافت المصادر ذاتها، أن المستشفى هو ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة "خرج عن الخدمة"، مشيراً إلى أن هناك أربعة من أفراد الطواقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

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