أوكرانيا تعلن تدمير مقاتلة وصاروخ و12 "مسيرة" روسية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 فبراير 2024, 11:36 صباحاً

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، اليوم (الأحد)، أن قواته أسقطت 12 طائرة مسيَّرة هجومية أطلقتها روسيا، بالإضافة إلى صاروخ كروز من وطائرة مقاتلة. وقال "أوليشوك" في منشور عبر "تليجرام": "أريد أن أشكر وحدات القوات الجوية على عملها القتالي الناجح!... يوماً سعيداً للجميع!"، وفقاً لـ"رويترز". ولم تعلّق روسيا على التصريحات الأوكرانية حتى الآن.

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