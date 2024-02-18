شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة مقيم.. كيف تستفيد من خدماتها الجديدة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ​​​​​تتيح بوابة "مقيم" للمنشآت الاطلاع على بيانات موظفيها المقيمين وإتمام معاملات الجوازات الخاصة بهم إلكترونياً وبشكل فوري في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى مراجعة المديرية العامة للجوازات.



وتعد البوابة من أهم المبادرات الإلكترونية التي أطلقتها المملكة بهدف تسهيل الإجراءات الحكومية وتحسين تجربة العملاء.

مميزات بوابة مقيم

تتميز بوابة مقيم بعدد من الميزات منها، رفع كفاءة إنجاز المعاملات، إذ تتيح للمنشآت إتمام معاملات الجوازات الخاصة بموظفيها المقيمين بشكل سهل ودقيق.

إضافة إلى توفير إجراء سريع وآمن، إذ توفر للمنشآت الوقت والجهد، حيث يمكنها إتمام معاملات الجوازات من أي مكان وعلى مدار الساعة، كما توفر الدقة في الحصول على المعلومات.

وتعزز البوابة الامتثال للأنظمة والقوانين إذ تساعد خدماتها المنشآت على الالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بإجراءات الجوازات.

خدمات جديدة

تعديل الاسم المترجم

الدخول لبوابة مقيم

البحث عن مقيم

إضافة رقم الإقامة

عرض ملف المقيم

اختيار خدمات الجوازات

اختيار خدمة تعديل الاسم المترجم

الاستعلام والتحقق من التأشيرات

زيارة بوابة مقيم

اختيار التحقق من التأشيرات

اختيار نوع التحقق

تعبئة الحقول الخاصة بالتحقق

تحقق

الإبلاغ عن فقدان الإقامة

الدخول لبوابة مقيم

البحث عن مقيم

إضافة رقم الإقامة

عرض ملف المقيم

اختيار خدمات الجوازات

اختيار الإبلاغ عن فقدان الإقامة

خدمة التنبيهات

مطلع الشهر الجاري دشنت المديرية العامة للجوازات 4 خدمات إلكترونية جديدة على بوابة مقيم، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، في مقر المديرية العامة للجوازات بالرياض.وشمل التدشين: تعديل الاسم المترجم، والإبلاغ عن فقدان الإقامة، والاستعلام والتحقق من التأشيرات، والتنبيهات (إشعار صاحب العمل).فيما يلي كيفية الاستفادة من تلك الخدمات الجديدة.يمكن للمنشآت تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم وطلب إعادة طباعتها من خلال بوابة مقيم.وتتمثل خطوات الاستفادة من تلك الخدمة في:خدمة تتيح التحقق من صلاحية تأشيرة الزيارة بأنواعها للقادمين للمملكة من خلال بوابة مقيم.وتتمثل خطوات الاستفادة من تلك الخدمة في:يمكن للمنشآت الإبلاغ عن فقدان الإقامة للمقيمين التابعين لها من خلال بوابة مقيم عبر الخطوات التالية:تتيح خدمة التنبيهات لصاحب المنشأة تلقي الإشعارات على الهاتف الجوال المستخدم في بوابة مقيم.ويجب على المستخدم تفعيل الخدمة أولا وتحديد رقم إقامة أو رقم حدود معين لوصول تنبيهات سفر المقيمين والزائرين في حالة الدخول والخروج من المملكة وفي حالة عدم دخول المقيم للمملكة قبل انتهاء تأشيرة الخروج والعودة وقبل انتهاء مدة الإقامة.