خلال جولته في حائل.. النائب العام يؤكد على أهمية إنجاز قضايا الموقوفين

الدمام - شريف احمد - زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب نيابة منطقة حائل، ضمن الجولات التفقدية الميدانية على نيابات المناطق والمحافظات.والتقى "المعجب" برؤساء وأعضاء النيابات ومنسوبيها، وأكد على تكثيف العمل المؤسسي في مباشرة الإجراءات الجزائية والحرص المستمر على مواصلة العمل الدؤوب في إنجاز القضايا خاصة قضايا الموقوفين والتحقق المستمر من تمتعهم من الضمانات المقررة لهم عبر الجولات الرقابية والتفتيشية لأعضاء الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف.والتقى بالمستفيدين من النيابة العامة، واستمع إلى شكاويهم وطلباتهم الجزائية ووجه بمعالجتها وفق النظام بشكل عاجل.ونوه النائب العام خلال لقائه بمنسوبي النيابة العامة بالدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله- وحرصهما الدائم على العدالة ومباشرة الإجراءات القضائية، والحرص على رعاية الحقوق وتفعيل الضمانات المقررة نظاماً.