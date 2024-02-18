انت الان تتابع قبل مواجهتي الأخضر.. "بيتار سيغرت" يرحل عن تدريب منتخب طاجيكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 فبراير 2024, 12:48 مساءً

أعلن اتحاد طاجيكستان لكرة القدم رحيل المدرب بيتار سيغرت عن تدريب المنتخب الوطني. وكان سيغرت استلم تدريب المنتخب الطاجيكي في مارس 2022، وقاد الفريق إلى تحقيق إنجاز تاريخي من خلال التأهل إلى نهائيات كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، والتقدم ضمن أفضل 100 منتخب في التصنيف العالمي. وتواصل تصاعد أداء منتخب طاجيكستان في كأس آسيا قطر 2023، حيث نجح في التأهل للدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام الأردن 0-1. وخلال هذه الفترة خاض المنتخب الطاجيكي 24 مباراة، حقق الفوز خلالها الفوز في 11 مباراة مقابل 7 تعادلات، كما فاز بلقب كأس ملك تايلاند 2022 وكأس مرديكا في ماليزيا 2023. وبعد إنجاز كأس آسيا تقدم منتخب طاجيكستان للمرتبة 99 في التصنيف العالمي. ويستعد الفريق في الفترة المقبلة لمواجهة السعودية في مباراتين ضمن المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية، وذلك خلال شهر مارس القادم، حيث يلتقيان في المباراة الأولى في 21 من الشهر القادم، ويتجدد اللقاء في الـ26 من ذات الشهر.

كانت هذه تفاصيل خبر قبل مواجهتي الأخضر.. "بيتار سيغرت" يرحل عن تدريب منتخب طاجيكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.