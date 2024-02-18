شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة الحركة لـ "سبعينية" بمكة أصيبت بكسور في الظهر والان نبدء بالتفاصيل

تأهيل ورعاية

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي تكامُلي بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إعادة الحركة لمريضة تبلغ من العمر 70 عامًا تعاني من هشاشة عظام شديدة، وتعرضت لحادثة سقوط تسببت بكسرين في منتصف الظهر، ما أفقدها القدرة على الحركة.وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أنه فور مباشرة الحالة من الفريق الطبي المتخصص في جراحة العمود الفقري، تقرر إجراء لها عملية حقن إسمنتية للفقرتين المتضررتين تكللت بالنجاح بفضل الله.وأضاف: استمرت المريضة على التأهيل والرعاية في المستشفى بمتابعة الطاقم الطبي المختص، حتى استقرت حالتها واستعادت حركتها الطبيعية، وسمح لها الفريق الطبي بمغادرة المستشفى.وأكد أن جميع الكوادر الصحية على قدر عالي من المهنية والتأهيل، وهذه الحالة تعد إحدى النماذج التي تواجه تحديات صحية وتم التعامل معها بالاحترافية والمهنية اللازمة.