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شكرا لقرائتكم خبر عن "البحر الأحمر الدولية" توفر سرعات إنترنت غير مسبوقة عالميًا بالطاقة المتجددة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "البحر الأحمر الدولية"، المطورة لأكثر الوجهات السياحة المتجددة طموحاً في العالم -وجهتيّ "البحر الأحمر"، و"أمالا" - عن تميّز وجهتها الرئيسة بسرعات إنترنت متنقلة فائقة السرعة وغير مسبوقة عالميًا، لتوفير تجربة استثنائية لضيوفها.
وأظهرت نتائج اختبار سرعة اتصال الإنترنت في الربعين الثالث والرابع من عام 2023 على منصة "Speedtest by Ookla" التي تقوم بقياس مؤشر الأداء وتصنيف ونشر سرعات الإنترنت المتنقل والثابت على مستوى العالم حسب البلد والمدينة بشكل شهري, بأن متوسط سرعة التحميل في كافة أنحاء وجهة "البحر الأحمر" بلغت 696.37 ميغابت في الثانية - التي تعد أسرع بنسبة 86% من المدن الأعلى تصنيفًا على مستوى العالم لشهر ديسمبر 2023. البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس لدينا مدعومة بالطاقة المتجددة بنسبة 100% لتقدم تجارب رقمية لا مثيل لها.This is a Twitter Status— البحر الأحمر الدولية (@RedSeaGlobalAR)
وأشار إلى أن بناء شبكة الجيل الخامس عالية السرعة "Gigabit 5G" تمت عبر تضاريس متنوعة، شملت الشواطئ والجبال والصحاري، لتوفير تغطية شاملة وسرعات فائقة، إضافة إلى إتمام أكثر من 100 عملية تفعيل وترقية لخدمات الجيل الرابع والخامس عالي السرعة، لأبراج اتصالات في جميع أنحاء وجهة "البحر الأحمر" ووجهة "أمالا" والطرق التي تربطها بالتعاون مع زين السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، وموبايلي.
وامتد التعاون إلى إنشاء أبراج جديدة ذات تصاميم مبتكرة، لتمتزج بنيتها التحتية مع البيئة المحيطة بشكل مميز, إضافة إلى ترقية الأبراج الحالية التي تخدم الطرق السريعة ومختلف الطرق في مناطق المشاريع, مع الالتزام بمعيار الشركة البيئية الصارمة من خلال تشغيل الشبكة بالكامل باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%.
واختتم السحيلي حديثه بقوله: "نفخر بنجاحنا في إعادة تعريف السياحة البيئية الفاخرة من خلال دمج شبكات الاتصال بالإنترنت والتقنيات الذكية مع التزامنا بالاستدامة والحفاظ على البيئة, ويشكل نجاح وجهة "البحر الأحمر" في توفير سرعات إنترنت أعلى من أسرع مدينة في العالم, دليلًا دامغًا على أن الاستدامة لا تشُكل عائقًا أمام الأداء بأي شكل كان".
وأظهرت نتائج اختبار سرعة اتصال الإنترنت في الربعين الثالث والرابع من عام 2023 على منصة "Speedtest by Ookla" التي تقوم بقياس مؤشر الأداء وتصنيف ونشر سرعات الإنترنت المتنقل والثابت على مستوى العالم حسب البلد والمدينة بشكل شهري, بأن متوسط سرعة التحميل في كافة أنحاء وجهة "البحر الأحمر" بلغت 696.37 ميغابت في الثانية - التي تعد أسرع بنسبة 86% من المدن الأعلى تصنيفًا على مستوى العالم لشهر ديسمبر 2023. البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس لدينا مدعومة بالطاقة المتجددة بنسبة 100% لتقدم تجارب رقمية لا مثيل لها.This is a Twitter Status— البحر الأحمر الدولية (@RedSeaGlobalAR)
يمكن لزوارنا الآن تجربة سرعة اتصال 5G غير مسبوقة عالميًا في #وجهة_البحر_الأحمر، وذلك طبقًا لتقرير مستقل من المرجعية العالمية @Speedtest.— البحر الأحمر الدولية (@RedSeaGlobalAR) February 18, 2024
البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس لدينا مدعومة بالطاقة المتجددة بنسبة 100% لتقدم تجارب رقمية لا مثيل لها.#للإنسان_والطبيعة
تجارب سياحية فريدةأوضح رئيس قطاع التقنية في "البحر الأحمر الدولية" الدكتور أحمد بن علي السحيلي، أن شبكة الجيل الخامس عالي السرعة (Gigabit 5G) تمكن الزوار من التواصل ومشاركة تجاربهم لحظة بلحظة، كما تمكن الشركة من تقديم تجارب سياحية فريدة بكل سلاسة، من لحظة وصول الزائرين إلى المطار وفي المنتجعات، وحتى أثناء تواجدهم خارج المنتجعات لاستكشاف طبيعة وجهاتنا الخلابة.
وأشار إلى أن بناء شبكة الجيل الخامس عالية السرعة "Gigabit 5G" تمت عبر تضاريس متنوعة، شملت الشواطئ والجبال والصحاري، لتوفير تغطية شاملة وسرعات فائقة، إضافة إلى إتمام أكثر من 100 عملية تفعيل وترقية لخدمات الجيل الرابع والخامس عالي السرعة، لأبراج اتصالات في جميع أنحاء وجهة "البحر الأحمر" ووجهة "أمالا" والطرق التي تربطها بالتعاون مع زين السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، وموبايلي.
وامتد التعاون إلى إنشاء أبراج جديدة ذات تصاميم مبتكرة، لتمتزج بنيتها التحتية مع البيئة المحيطة بشكل مميز, إضافة إلى ترقية الأبراج الحالية التي تخدم الطرق السريعة ومختلف الطرق في مناطق المشاريع, مع الالتزام بمعيار الشركة البيئية الصارمة من خلال تشغيل الشبكة بالكامل باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%.
واختتم السحيلي حديثه بقوله: "نفخر بنجاحنا في إعادة تعريف السياحة البيئية الفاخرة من خلال دمج شبكات الاتصال بالإنترنت والتقنيات الذكية مع التزامنا بالاستدامة والحفاظ على البيئة, ويشكل نجاح وجهة "البحر الأحمر" في توفير سرعات إنترنت أعلى من أسرع مدينة في العالم, دليلًا دامغًا على أن الاستدامة لا تشُكل عائقًا أمام الأداء بأي شكل كان".