"البحر الأحمر الدولية" توفر سرعات إنترنت غير مسبوقة عالميًا بالطاقة المتجددة

يمكن لزوارنا الآن تجربة سرعة اتصال 5G غير مسبوقة عالميًا في #وجهة_البحر_الأحمر، وذلك طبقًا لتقرير مستقل من المرجعية العالمية @Speedtest.



البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس لدينا مدعومة بالطاقة المتجددة بنسبة 100% لتقدم تجارب رقمية لا مثيل لها.#للإنسان_والطبيعة