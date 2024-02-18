انت الان تتابع مبعوث أميركي: إسرائيل لم تقدم أي دليل على "سرقة" حماس للمساعدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 فبراير 2024, 1:14 مساءً

أوضح المبعوث الأميركي للقضايا الإنسانية بالشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد أن إسرائيل لم تقدم أي دليل محدد على أن حماس تقوم بسرقة أو تحويل مساعدات الأمم المتحدة، وذلك في انتقاد علني لإسرائيل. وقال ساترفيلد إن استهداف الجيش الإسرائيلي قادة شرطة في غزة كانوا يحرسون شاحنات مساعدات إنسانية جعل من المستحيل توزيعها بأمان. وأشار إلى أن العمل مستمر مع الحكومة الإسرائيلية والجيش لمعرفة الحلول التي يمكن إيجادها لضمان توزيع المساعدات في القطاع.

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