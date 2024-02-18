انت الان تتابع الاحتلال يعتقل العشرات من الكوادر الطبية والمرضى بمجمع ناصر في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 فبراير 2024, 1:17 مساءً

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم (الأحد)، 70 من الكوادر الصحية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن القوات الإسرائيلية قيَّدت أيدي الكوادر الطبية بمجمع ناصر، واعتدت عليهم بالضرب، وجردتهم من ثيابهم. وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت طبيب العناية المركزة بمجمع ناصر، ولا يوجد أي طبيب لمتابعة الحالات الحرجة، كما اعتقلت عشرات المرضى، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. وبين "القدرة أنه لم يعد هناك سوى 25 فرداً فقط من الكوادر الطبية في المجمع الطبي، وهو عدد غير كافٍ للتعامل مع الحالات الحرجة. وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الطواقم الطبية والمرضى في مجمع ناصر الطبي

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