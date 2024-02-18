انت الان تتابع حكومة إسرائيل تصدر إعلاناً برفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 فبراير 2024, 1:18 مساءً

أصدرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، إعلاناً لرفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، بعد أعراب الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية. وقالت حكومة الاحتلال في نص القرار: "ترفض إسرائيل رفضاً قاطعاً الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، حيث لن يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون الشروط المسبقة". وأضافت: "ستستمر إسرائيل في رفضها الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، إذ من شأن مثل هذا الاعتراف، بعد هجمات 7 أكتوبر، أن يمنح الإرهاب جائزة هائلة، وجائزة لم يسبق لها مثيل، والتي ستحول دون التوصل إلى أي تسوية سلمية مستقبلية".

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