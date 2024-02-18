وزيرُ التعليم يُعزّي "القحطاني" في وفاة 4 من أبنائه

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محمد بن مسعود - الدمام - نقل مديرُ التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، تعازيَ ومواساة وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، والأسرة التعليمية، إلى الموظف مانع علي القحطاني، في وفاة أربعةٍ من أبنائه إثر تعرُّضهم لحادث حريق بالمنزل.

وقدّم "العلكميُّ" واجبَ العزاء للموظف بمقرّ سكنه في وادي الحيا، داعيًا الله، عز وجل، أن يربط على قلبه ويلهمه وأهلَه وذويه الصبرَ والسلوان.

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