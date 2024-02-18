الرئيس البرازيلي يتّهم إسرائيلَ بارتكاب إبادة للمدنيين في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 فبراير 2024, 2:36 مساءً

اتّهم الرئيسُ البرازيلي "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا"، اليوم "الأحد"، إسرائيلَ بارتكاب إبادة بحقّ المدنيّين الفلسطينيّين في قطاع غزة. وقال "سيلفا" لصحافيين في أديس أبابا حيث حضر قمة للاتحاد الأفريقي: "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة، وليست حربَ جنود ضدّ جنود، إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وأضاف: "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أيّ مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، الخليج 365 أنْ حدث بالفعل حين قرّر هتلر أن يقتل اليهود".

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