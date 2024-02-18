مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يدعو التكتل لدعم المبادرة العربية للسلام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 فبراير 2024, 4:01 مساءً

دعا مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الأحد)، الاتحاد الأوروبي إلى دعم المبادرة العربية للسلام، التي تنص على قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال "بوريل" في مؤتمر ميونيخ للأمن: "إن الأوضاع في الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل تشكّل عائقًا كبيرًا أمام التوصل إلى حل مستدام يرسي السلام بين إسرائيل والفلسطينيين". وحذر من أن الضفة الغربية تشهد غليانًا، وقد نكون على شفير انفجار أكبر، وفقاً لـ"فرانس برس". ويعيش نحو 490 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، في عشرات المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي. وهناك نحو ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة. ويعتبر الفلسطينيون أن الاستيطان الإسرائيلي يرقى إلى جريمة حرب ويشكّل عائقًا كبيرًا أمام السلام.

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