انت الان تتابع معظمهم من النساء والأطفال... ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 28985 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 فبراير 2024, 4:06 مساءً

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 135 على التوالي إلى 28985 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 68883 ألف جريح؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 127 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية وأصيب 205 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لافتة النظر إلى وجود العديد من الشهداء والجرحى تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة لا تستطيع فرق الإسعاف الوصول إليهم. وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال أخرج 132 مستشفى ومركزًا صحيًا عن الخدمة، لافتًا النظر أن الاحتلال قيد 70 من الكوادر الطبية في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وتجريدهم من ملابسهم، ودمر سيارات الإسعاف في مستشفى الأمل، مؤكدة أن الوضع الصحي في خان يونس كارثي.

كانت هذه تفاصيل خبر معظمهم من النساء والأطفال... ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 28985 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.