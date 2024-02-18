أمريكا تستهدف 3 صواريخ وزورقين حوثيين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 فبراير 2024, 5:26 مساءً

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الأحد)، تنفيذ 5 ضربات على صواريخ وزوارق تابعة للحوثيين في اليمن. وأوضحت القيادة في بيان على منصة "إكس"، أن الضربات وقعت بين الثالثة من عصر أمس، إلى الثامنة من مساء اليوم نفسه بتوقيت صنعاء، واستهدفت 3 صواريخ كروز مضادة للسفن، وزورقين مسيرين. وأضافت أن الأسلحة المدمرة كانت تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة. وأشارت القيادة إلى أن هذه الإجراءات تحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.

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