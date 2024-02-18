شكرا لقرائتكم خبر عن بأكبر مستشفى.. "جامعة الملك سعود" تدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية والان نبدء بالتفاصيل

تقديم خدمات الرعاية الصحية

مستشفى طب الأسنان الجامعي في المدينة الطبية بـ#جامعة_الملك_سعود يدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر مستشفى للأسنان في العالم. pic.twitter.com/b7RxCjd7Q9— جامعة الملك سعود (@_KSU) مستشفى طب الأسنان الجامعي في المدينة الطبية بـ #جامعة_الملك_سعود يدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر مستشفى للأسنان في العالم. pic.twitter.com/b7RxCjd7Q9 — جامعة الملك سعود (@_KSU) February 18, 2024

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من أكبر المستشفيات في مجال طب الأسنان

الدمام - شريف احمد - حققت جامعة الملك سعود الدخول نجاحًا جديدًا بالدخول إلى قائمة موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.وتسلّم نائب رئيس الجامعة للمشاريع الدكتور عبدالله بن محمد الصقير، شهادة تسجيل مستشفى طب الأسنان الجامعي بالمدينة الطبية الجامعية في قائمة موسوعة "غينيس"للأرقام القياسية، كونه أكبر مستشفى طب أسنان في العالم، بمساحة تبلغ 37,165.12 مترًا مربعًا.وتهدف الجامعة من خلال المدينة الطبية الجامعية إلى تعزيز التنافس في تقديم خدمات الرعاية الصحية، ودعم برامج التعليم، والتدريب الطبي، والبحث العلمي لتحقيق التميز، وتحسين الجودة بما يواكب المستجدات العلمية، والعملية التي ستسهم -إن شاء الله- بجدارة في النهضة التنموية التي يشهدها وطننا الغالي انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.وأشار إلى أن ما تحققه المدينة الطبية الجامعية في تقديم الخدمات العلاجية، والأبحاث الطبية، وسجل حافل ببراءات الاختراع، يجعل منسوبيها منافسين لنظرائهم في أعرق المراكز الصحية العالمية.كما أن لهم قدم السبق في تحقيق العديد من الجوائز في المجال الطبي والبحثي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام بالعلم والمعرفة.من جانبه أوضح المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي في المدينة الطبية الجامعية الدكتور صالح بن عبدالرحمن بن صالح أن المدينة الطبية تحظى بدعم القيادة غير المحدود، لافتا إلى أنها حققت العديد من القفزات في قطاعاتها الصحية والأكاديمية والبحثية والتقنية والإدارية سواء في مستشفياتها التعليمية الثلاثة أو في مراكز التميز الثمانية الملحقة بها.وأضافت: أسهمت برامج تطوير البنية التحتية للمدينة الطبية الجامعية وتوسيع شبكة خدماتها الصحية في تلبية احتياجات المراجعين والمجتمع، كما اهتمت بتعزيز البحث العلمي والتعليم والتدريب الصحي وتعزيز استدامتها المالية من خلال الاستثمار في المرافق والتقنيات الحديثة وتعزيز شراكاتها المحلية والدولية.وذكر أن هذا الإنجاز يدشن لمرحلة جديدة في مسيرتنا الصحية والأكاديمية، ويبرز إحدى ركائزنا الإستراتيجية في تعزيز الهوية المؤسسية محليًا ودوليًا.وأعرب عن اعتزازه بحصول المدينة الطبية الجامعية على مركز متقدم ضمن التصنيف العالمي لأبرز 250 مستشفى في العالم، إذ توجت هذا العام وبحسب تصنيف FINANCE BRAND في المركز الرابع والستين على المستوى العالمي والمركز الثالث محليًّا، في قفزة كبيرة متقدمة على الكثير من المراكز الطبية العالمية الأقدم والأعرق.وأكدت المدير الطبي لمستشفى طب الأسنان الجامعي الدكتور سارة بنت عبدالرحمن السبيت، أن المستشفى يعد من أكبر المستشفيات في مجال طب الأسنان حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمستشفى (37,165.12) مترًا مربعًا.وأضافت بأن المستشفى يقدم الخدمات التعليمية، والتدريبية، والجراحية، والاستشارية الشاملة والمبنية على البراهين.كما يوفر الرعاية في عدة تخصصات مثل عيادات فلح الشفة والحنك، طب الأسنان للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعيادات الألم الفموي والوجهي، وعيادات طب الأسنان للمرضى من ذوي الحالات الصحية الخاصة، وعيادات طب الأسنان للمرضى المصابين بالتوحد، وصيدلية العيادات الخارجية بجانب مختبر التشريح المرضي لأمراض الفم والوجه والفكين.