شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. رياح شديدة على منطقة تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من هبوب رياح شديدة على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك، يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٌ تصل سرعتها 40 - 49 كم/ساعة، وارتفاعٌ في الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الوجه, وأملج ، تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً. رياح مثيرة للأتربة وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران.

ورجح التقرير أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.