شكرا لقرائتكم خبر عن برامج توعوية.. تدشين مبادرة "بيئتنا بالدرعية" لتعزيز الوعي البيئي والان نبدء بالتفاصيل

رفع مستوى الوعي البيئي

أهداف مبادرة "بيئتنا بالدرعية"

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي، محافظ الدرعية، مبادرة ”بيئتنا بالدرعية“، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وعددٌ من المسؤولين.وأكد أهمية تعزيز الوعي البيئي وسط أفراد المجتمع؛ للمساهمة في حماية البيئة، من خلال ترسيخ الشعور بالمسؤولية تجاه القضايا البيئية، إلى جانب تشجيع الجهود التطوعية والمبادرات البيئية المجتمعية.وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي البيئي وسط فئات المجتمع كافة، وتنفيذ الخطة الوطنية لنشر الوعي البيئي في المجتمع؛ من خلال البرامج والحملات التوعوية.بالإضافة إلى إبراز دور المؤسسات والقطاعات الوطنية في نشر التوعية البيئية، وتعزيز الشراكة مع وسائل الإعلام؛ لزيادة الوعي بقضايا البيئة.وتشمل المواقع التي تستهدفها المبادرة، كلًا من، العمارية، عين العيينة، بعول أهالي العيينة، شعيب الحيسية، وغرب مشرع البساتين.وتشارك في المبادرة عددٌ من الجهات الحكومية، وهي، وزارة التعليم، هيئة تطوير بوابة الدرعية، المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المنصة الوطنية للعمل التطوعي، القوات الخاصة للأمن البيئي، بلدية الدرعية، وبلدية العيينة والجبيلة.