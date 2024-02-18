ترقية وتعيين 37 قاضيا بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم. صرّح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، موضحا أنَّ الأمر الملكي الكريم تضمن:

- ترقية 3 قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف).

- ترقية 6 قضاة من درجة (رئيس محكمة / ب) إلى درجة (رئيس محكمة / أ).

- ترقية 7 قضاة من درجة (وكيل محكمة / أ) إلى درجة (رئيس محكمة / ب).

- ترقية 3 قضاة من درجة (وكيل محكمة / ب) إلى درجة (وكيل محكمة / أ).

- ترقية 4 قضاة من درجة (قاضي / أ) إلى درجة (وكيل محكمة / ب).

- ترقية قاضٍ من درجة (قاضي / ب) إلى درجة (قاضي / أ).

- ترقية قاضيين من درجة (قاضي / ج) إلى درجة (قاضي / ب).

- ترقية قاضيين من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي / ج).

- تعيين قاضٍ على درجة (قاضي / ب) و8 ملازمين على درجة (ملازم قضائي).

وأكَّد اليوسف أنَّ هذا الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وسير العمل به، ويحقق الجودة والكفاءة في جميع أعماله. وقال: إنَّ ذلك يأتي بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعيًا لصيانة الحقوق ورد المظالم.