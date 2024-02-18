"تعليم الطائف" تُدرّب سائقي النقل التعليمي على القيادة الآمنة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 فبراير 2024, 5:57 مساءً

نفّذت الإدارةُ ⁧‫العامة للتعليم بالطائف،‬⁩ اليوم الأحد، على مسرح التعليم بالحلقة؛ برنامجًا تدريبيًّا لسائقي النقل التعليمي، حول تطبيق قواعد القيادة الآمنة من أجل رحلة مدرسية آمنة للطلبة. جاء ذلك بالتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل ⁧‫"رافد‬⁩"، وفريق خدمات الطلاب. وضمّ البرنامجُ التدريبي سائقي النقل التعليمي؛ للتعريف بجوانب الأمن والسلامة وتطبيق معايير واشتراطات النقل المدرسي؛ لتجنيب السائقين الوقوع في المخالفات، وضمان سلامة الطلاب والطالبات؛ من خلال عرض مرئي ومشاهد عملية للمتدرّبين.

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