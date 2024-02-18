3 آلاف ريال غرامة التخييم دون ترخيص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدة أن عقوبة التخييم في الغابات والمتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة 3000 ريال ، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

من جهة أخرى ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنا مخالفا لنظام البيئة، لقطعه الأشجار دون ترخيص في منطقة تبوك.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الإتجار بها دون ترخيص غرامتها تصل إلى 20,000 ريال لكل شجرة.