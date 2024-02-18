القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية جامبيا آداما بارو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار. من جهته، هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية جامبيا آداما بارو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب ولي العهد في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

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