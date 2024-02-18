معرض تشكيلي بقرية جازان يبرز الموروثات الشعبية

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ويضم المعرض التشكيلي 30 عملا للفنان أحمديني معبر، الذي قدم أعماله الفنية بمحاكاة السعف بألوان الأكريليك من خلال المدرسة التجريدية، ليقدم أعمالا فنية عن القيادة الرشيدة لبلادنا، وعن الموروثات الشعبية في منطقة جازان من أنماط البناء القديمة والأواني وأدوات الحياة.
وأوضح المشرف العام على القرية حمد دقدقي؛ أن المعرض التشكيلي يأتي ضمن عدد من الفعاليات التي تقدمها القرية خلال المهرجان، والتي تضمنت الليالي الشعبية لمحافظات المنطقة، ومرسم الأطفال، والسوق الشعبي، والفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية.
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