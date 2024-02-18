شكرا لقرائتكم خبر معرض تشكيلي بقرية جازان يبرز الموروثات الشعبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف القرية التراثية بمنطقة جازان حاليا معرضا تشكيليا بعنوان «إرث»، ضمن مشاركة القرية بفعاليات مهرجان شتاء جازان 24 «أجمل وأدفا»، وذلك بمقر القرية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.

ويضم المعرض التشكيلي 30 عملا للفنان أحمديني معبر، الذي قدم أعماله الفنية بمحاكاة السعف بألوان الأكريليك من خلال المدرسة التجريدية، ليقدم أعمالا فنية عن القيادة الرشيدة لبلادنا، وعن الموروثات الشعبية في منطقة جازان من أنماط البناء القديمة والأواني وأدوات الحياة.

وأوضح المشرف العام على القرية حمد دقدقي؛ أن المعرض التشكيلي يأتي ضمن عدد من الفعاليات التي تقدمها القرية خلال المهرجان، والتي تضمنت الليالي الشعبية لمحافظات المنطقة، ومرسم الأطفال، والسوق الشعبي، والفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية.